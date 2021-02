Pallamano, ritorno in campo con vittoria per la Flavioni

Le gialloblù espugnano il campo del Pontinia per 23-19

La Flavioni torna in campo, dopo quasi un anno dall’ultima partita ufficiale giocata, e ottiene subito la prima vittoria nel campionato di serie A2. Inizia nel migliore dei modi la nuova stagione delle gialloblù che hanno espugnato il campo del Pontinia per 23-19, nella quarta giornata d’andata. Partita non semplice quella delle civitavecchiesi che dopo essere andate al riposo sotto di un gol (13-12), hanno rimontato nella ripresa e vinto. Decisive Chiara Bonamano, a segno 7 volte e Enrica Bartoli che ha segnato 6 gol.