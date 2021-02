Pallamano, primo ko per la Flavioni

Arriva una sconfitta larga all’esordio casalingo in serie A2 per la Flavioni. Le gialloblù sono state battute per 32-21 dalle siciliane dell’Aretusa al PalaSport. Gara che le ospiti hanno vinto con merito anche se il risultato è forse un pò troppo largo. Per le padrone di casa, dopo il bel debutto con vittoria esterna della settimana scorsa, il ko odierno è il primo stagionale. In evidenza nella Flavioni Ferretti che ha messo a segno 7 reti.