Pallamano, larga vittoria per la Flavioni

Successo ampio nel punteggio per la Flavioni. Le gialloblù, impegnate in Sicilia, hanno battuto per 36-16 le padrone di casa dell’Erice. Risultato netto e meritato con le civitavecchiesi guidate da Patrizio Pacifico che hanno controllato il match già nel primo tempo per poi chiuderlo senza problemi nella ripresa. In evidenza Ferretti con 9 reti ma in generale ottime impressioni sono arrivate dalle ragazze più giovani. Grazie a questo successo la Flavioni torna al terzo posto in solitaria.