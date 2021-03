Pallamano, la Handball Flavioni torna al successo in A2. Sconfitta per la squadra maschile in serie B

Bene la prova della squadra di A2 che ha vinto 31-24 in casa del Fondi. Trasferta negativa invece per la compagine maschile che in serie B ha perso 29-14 sul parquet dell'Endas Capua

Trasferta positiva per la compagine femminile della Handball Flavioni che sabato pomeriggio ha vinto 31-24 in casa del Fondi nella seconda giornata di ritorno del campionato di A2. Una partita che le civitavecchiesi hanno tenuto sempre sotto controllo chiudendo in vantaggio il primo tempo 14-12 e gestendo il tentativo di rientro delle padrone di casa nel secondo. Bene anche il rientro in campo del capitano Enrica Bartoli autrice di sei reti mentre la top scorer della Flavioni è stata Chiara Bonamano con otto reti.

Tutt’altro verso invece il weekend della squadra maschile nel campionato di serie B che ha perso 29-14 in casa dell’Endas Capua.