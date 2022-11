Pallamano, la Handball Flavioni in Sicilia per il bis

Le civitavecchiesi saranno a Licata per ottenere la seconda vittoria consecutiva. In campo domani anche i ragazzi impegnati nell'esordio in serie B

Torna in campo domani per la seconda giornata del campionato di A2 di pallamano femminile la Handball Flavioni che alle 15,30 sarà a Licata per affrontare l’Halikada. Ferretti e compagne dopo il buon esordio di una settimana fa in casa contro l’Aretusa possono dunque cercare di bissare quel successo contro la compagine siciliana che nelle prime due gare di campionato ha trovato due sconfitte.

Oltre alla ragazze domani alle 14 si aprirà il sipario anche per la squadra maschile della Handball Flavioni che al PalaSport Insolera-Tamagnini avrà di fronte l’Endas Capua per la prima giornata del campionato di serie B.