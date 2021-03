Pallamano, la Flavioni vuole la seconda vittoria consecutiva

Ancora un turno casalingo per la Flavioni. Le gialloblu ospitano domani, ore 12, al Palasport il Conversano in quella che è la sfida tra due formazione a pari punti, 4, e con lo stesso numero di partite disputate. Per le civitavecchiesi, dopo il successo nell’ultimo match contro il Benevento, sarà importante domani conquistare l’intera posta in palio e lasciare le avversarie a -2. Unica assente per coach Patrizio Pacifico sarà Bartoli.