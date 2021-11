Secondo successo casalingo consecutivo per la Flavioni. Le gialloblù hanno battuto per 29-26 il Conversano al PalaSport nella terza giornata di serie A2. Partita dalle tante emozioni e molto combattuta quella che ha visto prevalere il team guidato da Patrizio Pacifico che comunque è sempre stato in vantaggio. Miglior marcatrice per la Flavioni capitan Ferretti che ha segnato 9 reti.