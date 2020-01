Pallamano, la Flavioni vince e pensa alla gara più importante della stagione

Le civitavecchiesi si sono imposte per 25-23 a Teramo. Domenica prossima la partita decisiva per il secondo posto contro il Prato

Serviva una vittoria per giocarsi il tutto per tutto domenica prossima per la Flavioni e la vittoria è arrivata. Le gialloblù hanno espugnato il campo del Teramo per 25-23 nella penultima giornata di ritorno del campionato di A2 femminile. Gara che ha visto la Flavioni giocare benissimo nei primi 20 minuti, con le padrone di casa che hanno poi riequilibrato il match. Nella ripresa tanto equilibrio ma con le civitavecchiesi brave nel finale a portare a casa una vittoria meritata. Successo fondamentale che permette alla squadra di Patrizio Pacifico di rimanere al secondo posto insieme al Tushe Prato. E domenica prossima al PalaSport, ore 10, la Flavioni ospiterà proprio le rivali per i playoff nell’ultima partita della stagione regolare. In caso di vittoria saranno le civitavecchiesi a qualificarsi alla fase ad orologio, mentre con un pareggio o una vittoria del Prato saranno quest’ultime a festeggiare la qualificazione al turno successivo.