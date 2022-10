Pallamano, la Flavioni vince e convince all’esordio

Comincia con una vittoria larga e meritata il campionato di serie A2 della Flavioni Finestra Perfetta. Al PalaSport le gialloblù si sono imposte per 37-27 sull’Aretusa al termine di una partita che le ha viste sempre in vantaggio. Già nel primo tempo la squadra allenata da Patrizio Pacifico ha scavato un solco tra sè e le avversarie portandosi anche avanti di 6 reti. Tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa le siciliane hanno provato a tornare in partita non riuscendoci e per le civitavecchiesi il finale è stato dolcissimo e per nulla combattuto, con tante ragazze giovani in campo. In evidenza Chiara Bonamano che ha messo a segno 13 reti.