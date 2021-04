Una Flavioni travolgente si impone sul Fondi nel recupero della seconda giornata di serie A2. Le gialloblù al PalaSport non hanno avuto difficoltà nel battere per 39-18 la formazione ultima in classifica. Gara messa in discesa già nei primi 10 minuti con le civitavecchiesi che hanno anche dato spazio alle più giovani. In classifica la squadra di pacifico rimane quarta ma con 4 punti di ritardo dal Conversano, terzo in classifica, e con una gara ancora da recuperare.