Pallamano, la Flavioni torna a giocare al PalaSport

Debutto in casa per le gialloblù che domani, ore 12.30, ricevono l'Aretusa

Debutto casalingo per la Flavioni. La squadra guidata da Patrizio Pacifico riceve domani, ore 12.30, le siciliane dell’Aretusa. Il match si giocherà al PalaSport a distanza di tanti mesi dall’ultima gara disputata nell’impianto di via Barbaranelli. Pochi problemi di formazione in casa civitavecchiese con le gialloblù che cercheranno di conquistare la seconda vittoria consecutiva nel campionato di A2 femminile.