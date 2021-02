Pallamano, la Flavioni sfida la capolista

Domani, ore 17.30, trasferta difficile per le gialloblù attese dal Teramo, ancora imbattuto in campionato

Torna in campo la Flavioni attesa domani, ore 17.30, dalla difficile sfida contro il Teramo, capolista del girone D di serie A2 e ancora imbattuta con 8 punti conquistati. Diverso il ruolino di marcia delle gialloblù che al momento hanno due punti in classifica ma devono anche recuperare due gare. Per la gara di domani saranno assenti Bartoli e Amicuzi. Per la squadra di coach Patrizio Pacifico sarà dura ma non impossibile e una vittoria permetterebbe di rilanciarsi.