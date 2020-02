Pallamano, la Flavioni sfida il Prato per il secondo posto

Gara fondamentale in vista della fase ad orologio per la Flavioni. Le gialloblù ospitano domani al PalaSport, ore 10, il Tushe Prato, formazione con cui condividono il secondo posto in classifica. Si gioca l’ultima giornata della regular season di serie A2 e per la squadra di Patrizio Pacifico l’obiettivo è vincere per tenere la seconda piazza. In caso di pareggio o sconfitta invece saranno le toscane a guadagnare la posizione, importante proprio in vista della prossima fase. All’andata è finita 24-22 per il Prato ma domani la gara sarà aperta ad ogni risultato con la Flavioni che vuole a tutti i costi il secondo posto.

