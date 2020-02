Pallamano, la Flavioni ritrova il Prato

Siamo solo alla seconda giornata della fase ad orologio del campionato di serie A2 femminile che però può già essere un crocevia fondamentale per la Flavioni. Domani al PalaSport, ore 16.30, le gialloblù riceveranno il Tushe Prato, formazione già affrontata due volte in stagione. Le due squadre in classifica sono divise da un solo punto, con le civitavecchiesi seconde e le toscane che inseguono al terzo posto. Un successo vorrà dire scavare un bel solco in classifica e quindi sarà fondamentale per la Flavioni replicare quanto fatto un mese fa quando proprio al PalaSport finì 27-26 per la formazione di Patrizio Pacifico.