Pallamano, la Flavioni riceve il Conversano

Torna in campo dopo il ko esterno della scorsa giornata la Flavioni. Le gialloblù saranno impegnate domani nella terza giornata del campionato di serie A2, in quello che sarà uno scontro importante per la classifica. Alle 15 al PalaSport le civitavecchiesi ospitano il Conversano. Entrambe le formazioni hanno due punti in classifica e per la squadra guidata da Patrizio Pacifico sarà fondamentale cercare di ottenere il secondo successo consecutivo in casa. Non sarà del match l’indisponibile Peris.