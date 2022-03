Pallamano, la Flavioni recupera con l’Erice

Sfida importante quella di domani, ore 18.30, che vedrà le gialloblù di scena in Sicilia per cercare di vincere e rimanere al terzo posto in solitaria

Altra gara in trasferta per la Flavioni. Le gialloblù domani, ore 18.30, saranno di scena ad Erice in Sicilia per affrontare le padrone di casa, nel recupero della prima giornata di ritorno del campionato di serie A2 femminile. Gara insidiosa per le civitavecchiesi che sono terze in classifica e affrontano la compagine quinta con 4 punti di ritardo. E con un successo Ferretti e compagne si porterebbero al terzo posto in solitaria. Qualche problema di formazione per mister Pacifico che non avrà a disposizione Bonamano, Politi, Feoli e Amicuzi.