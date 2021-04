Pallamano, la Flavioni recupera con il Fondi

Si giocherà domani il recupero della seconda giornata d’andata del campionato di serie A2, che vedrà in campo la Flavioni. le gialloblù, che tornano in campo ad un mese circa di distanza dall’ultima gara, ospitano alle 11 al PalaSport il Fondi, in un match che non dovrebbe riservare grosse sorprese. La squadra di coach Pacifico è al momento quarta con 6 punti e affronterà la formazione ultima in classifica, ancora a 0 punti.