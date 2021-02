Turno casalingo per la Handball Flavioni che domani alle 12 al PalaSport Insolera-Tamagnini ospiterà la Pallamano Benevento per la settima giornata di andata del campionato di A2. Le civitavecchiesi arrivano a questa partita dopo due sconfitte contro l’Aretusa e Teramo e quindi in casa Flavioni l’obiettivo è trovare la vittoria per poter muovere la classifica che la vede a due punti, proprio come il Benevento. Fra le fila della squadra del tecnico Pacifico unica assente Enrica Bartoli che sta recuperando dall’infortunio.