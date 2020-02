Pallamano, la Flavioni inizia a guardare l’orologio

Comincia la fase ad orologio del campionato di serie A2 femminile per la Flavioni. Domani, ore 14.30, le gialloblù saranno di scena a Ferrara contro la cadetta dell’Ariosto nella prima giornata della seconda fase. Dopo aver raggiunto il secondo posto nella regular season, a +2 sul Tushe Prato, adesso la squadra di Patrizio Pacifico dovrà tenere quella posizione per qualificarsi, al termine della fase ad orologio, per la Final Eight e avere ancora chance di promozione. Per quanto riguarda la gara di domani per le civitavecchiesi sarà una gara soft col Ferrara terzultimo e già battuto due volte su due in stagione. Non saranno del match Mara Bonamano e Feoli.