Pallamano, la Flavioni chiude con un successo

Successo di misura per la Flavioni nell’ultima giornata di serie A2. Impegnate sul campo del Benevento le gialloblù si sono imposte per 29-28 al termine di una partita equilibrata ma che non aveva nessuna posta in palio. Le civitavecchiesi infatti erano già sicure del quarto posto e troppo lontane dai playoff. Contro il Benevento protagonista Bartoli a segno 9 volte. In classifica la Flavioni chiude con 12 punti.