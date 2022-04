Si gioca domani al PalaSport, ore 12.30, l'ultima giornata di A2 per le gialloblù

Ultimo impegno stagionale per la Flavioni. Le gialloblù ospitano domani al PalaSport, ore 12.30, la cadetta del Salerno nella gara che chiude il campionato di serie A2 femminile. Entrambe le formazioni non hanno obiettivi concreti da raggiungere ma il team guidato da Patrizio Pacifico vuole la vittoria per avere la certezza di concludere al terzo posto.