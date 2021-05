Pallamano, la Flavioni chiude col Benevento

Ultima stagionale per la Flavioni. Le gialloblù saranno di scena domani, ore 12.30, sul campo del Benevento, nell’ultima giornata del campionato di serie A2 femminile. Gara che si gioca a soli due giorni dal match di ieri, vinto dalle civitavecchiesi al PalaSport contro il Pontinia per 31-22 e che avrà poco da dire. La squadra guidata da Patrizio pacifico è sicura del quarto posto mentre le campane sono ultime. Probabile quindi che ci sarà spazio per le più giovani in casa civitavecchiese.