E’ arrivata una sconfitta per 29-25 questa mattina al PalaSport Insolera-Tamagnini per la Handball Flavioni contro il Conversano 2018 nella prima giornata di ritorno del campionato di A2. Una gara che nelle prime fasi sembrava essere favorevole alle civitavecchiesi ma con il passare dei minuti ha visto prevalere la squadra ospite grazie anche ai diversi errori delle civitavecchiesi in difesa nel primo tempo. Nella ripresa le ragazze del tecnico Pacifico sistemavano la difesa ma l’attacco era molto macchinoso. Nonostante questo a cinque minuti dalla fine la gara sembrava riaperte con la Flavioni che si era riportata sotto 24-26 ma a questo le civitavecchiesi si spegnevano lasciando spazio al Conversano che con altre tre reti metteva a sicuro il punteggio. Miglior marcatrice delle civitavecchiesi Ferretti con nove gol.