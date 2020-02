Pallamano, ko inatteso per la Flavioni

Sconfitta non preventivabile per la Flavioni nella prima giornata della Fase ad Orologio del campionato di serie A2 femminile. Di scena sul campo della Cadetta dell’Ariosto Ferrara le gialloblù hanno perso per 29-26 contro la terzultima in classifica. Ci si aspettava sicuramente di più dalla squadra di Patrizio Pacifico che ha comunque un motivo per sorridere: incredibilmente infatti il Tushe Prato, squadra che insegue proprio le civitavecchiesi in classifica, ha pareggiato per 31-31 in casa contro il Mugello penultimo della classe. In classifica cambia poco con la Flavioni sempre seconda ma con un solo punto di vantaggio proprio sul Prato che questo sabato sarà di scena al PalaSport in un’altra sfida di fondamentale importanza per questa seconda fase di campionato.