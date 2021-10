Pallamano, inizia il campionato della Flavioni

Esordio per le gialloblù in programma domani, ore 14.30, al PalaSport contro la cadetta dell'Erice

Una prima giornata tra qualche dubbio e diverse novità. Esordio nel nuovo campionato di A2 per la Flavioni che ospita domani al PalaSport, ore 14.30, le siciliane della cadetta dell’Erice. Il dubbio è relativo al valore delle avversarie che hanno una squadra anche in A1 e quindi è probabile che si presenteranno con un roster molto giovane ma anche con qualche elemento di valore. Tra le altre le siciliane in rosa hanno anche la civitavecchiese Alessandra Di Lisciandro e l’ex Flavioni Alexandra Ravasz. Due invece le novità più evidenti: intanto Federica Ferretti che ha preso i gradi di capitano al posto di Enrica Bartoli e poi un primo ritorno alla normalità con il pubblico che potrà tornare a tifare per le gialloblù.