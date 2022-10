Pallamano, inizia il campionato della Flavioni

Inizia con un recupero il campionato di serie A2 femminile per la Flavioni Finestra Perfetta. Le gialloblù domani, ore 15.30, ospiteranno al PalaSport l’Aretusa. Si gioca il recupero della prima giornata di andata di A2 tra due compagini che partono con le medesime ambizioni. Come detto per la squadra allenata da Patrizio Pacifico sarà la prima giornata dopo i rinvii delle scorse settimane mentre le siciliane hanno giocato e perso una gara, in casa con il Conversano. Per quanto riguarda la gara di domani in casa civitavecchiese sarà assente Spigarelli.