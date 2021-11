Pallamano, il campionato della Flavioni inizia con un bel successo

Partenza con gioia incorporata per la Flavioni. Nella prima giornata del nuovo campionato di serie A2 le gialloblù hanno battuto al PalaSport per 26-17 la squadra siciliana della cadetta dell’Erice. Partita che ha visto le civitavecchiesi mettere in discesa la situazione già nel primo tempo e controllare poi senza problemi nella ripresa. In evidenza il nuovo capitano Federica Ferretti che ha messo a segno sei reti ma anche il portiere De Santis che ha parato un rigore. Da segnalare il bel gesto della Flavioni che ha dedicato uno striscione di solidarietà alle popolazioni siciliane colpite negli ultimi giorni dall’ondata di forte maltempo.