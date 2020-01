Pallamano, il 2020 della Flavioni inizia con una vittoria

Le civitavecchiesi battono per 19-12 il Marconi Jumpers al Palasport e rimangono seconde

Sorride alla Flavioni la quinta giornata di ritorno del campionato di A2 femminile. Le gialloblù si sono imposte per 19-12 al Palasport contro il Marconi Jumpers. Gara molto equilibrata soprattutto nel primo tempo ma le ragazze guidate da Patrizio Pacifico hanno dimostrato di essere superiori nella seconda parte con una grande difesa e un attacco incisivo. In evidenza Chiara Bonamano che ha segnato 7 gol. In classifica tutto rimane invariato con Flavioni e Tushe Prato sempre appaiati al secondo posto con 4 punti di ritardo dalla capolista Cingoli.