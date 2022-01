Pallamano, Flavioni: una vittoria per ripartire

Successo importante al ritorno in campo dopo un mese di stop. La Flavioni ha ottenuto la prima vittoria del 2022 espugnando il campo della cadetta del Salerno per 31-28. Gara che come fa intendere il punteggio è stata molto equilibrata ma con le civitavecchiesi sempre avanti. Il primo tempo si è infatti chiuso sul 18-13 e il vantaggio è stato mantenuto anche nella ripresa. In grande evidenza Chiara Bonamano che ha realizzato 10 reti. Flavioni che rimane al terzo posto in classifica nel campionato di serie A2 femminile con 8 punti.