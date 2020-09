Pallamano, Flavioni nel girone D di A2

La Flavioni può cominciare a studiare le prossime avversarie. La Figh ha infatti annunciato la composizione dei gironi del campionato di serie A2 con le civitavecchiesi inserite nel girone D, quello meridionale. Come avversarie ci saranno le laziali Fondi e Pontinia, le abruzzesi del Teramo, le campane Benevento e Valentino Ferrara, le pugliesi del Conversano e le siciliane dell’Aretusa. Un impegno economico non indifferente quindi per la Flavioni con alcune lunghe trasferte. Dal 3 al 9 maggio sono in programma i playoff a cui si qualificheranno le prime due di ogni girone.