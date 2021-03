Pallamano, Flavioni KO a Conversano 26-20

Gara sempre ad inseguire delle civitavecchiesi che non sono riuscite a cogliere le occasioni per superare nel punteggio il Conversano che nel secondo tempo ha chiuso la gara. Nella Flavioni miglior marcatrice Bartoli con sette reti

Turno di recupero della prima giornata di andata negativo per la Handball Flavioni che questa mattina ha perso 26-20 in casa del Conversano 2018. Una gara sempre ad inseguire delle civitavecchiesi che sono state a lungo in gara ma senza mai riuscire a trovare il colpo di reni che gli permettesse di guidare il match. Nel secondo tempo soprattutto la Flavioni è sembrata all’inizio non credere nella rimonta e poi, guidata dal capitano Bartoli autrice di sette reti, cominciare a recuperare quando ormai non c’era più tempo per recuperare. Una sconfitta che lascia la Flavioni al quarto posto staccata di due punti dal Conversano.