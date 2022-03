Pallamano, Flavioni: in Puglia vietato sbagliare

Le gialloblù domani, ore 15.30, saranno in Puglia per sfidare il Conversano in una gara fondamentale per il terzo posto

Dopo la vittoria interna contro l’Halikada arriva un match esterno importantissimo per la Flavioni. Le gialloblù domani, ore 15.30, saranno in Puglia per sfidare il Conversano nel recupero della terza giornata di ritorno del campionato di serie A2 femminile. Si tratta di una gara in cui ci si gioca il terzo posto visto che la squadra guidata da Patrizio Pacifico è appunto terza con 10 punti, e una gara in meno, e le pugliesi sono invece quarte con due punti in meno.