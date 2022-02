Pallamano, Flavioni: è il momento di tornare a vincere

Torna in campo in un importante match di recupero del campionato di serie A2 femminile la Flavioni. Le gialloblù ospitano domani al PalaSport, con inizio alle ore 12.30, l’Halikada Gattopardo, formazione siciliana che occupa la parte bassa della classifica con il suo terzultimo posto. Diversa la situazione delle civitavecchiesi che sono terze a pari punti con Conversano e Erice ma con una gara in meno. Vincendo domani quindi il team guidato da Patrizio Pacifico sarebbe terzo in solitaria. Assente l’indisponibile Bartoli.