Pallamano, Flavioni col Mugello per il riscatto

Torna in campo la Flavioni dopo il ko della settimana scorsa contro il Tushe Prato. Le gialloblù domani, ore 20, ospitano al Palasport il Mugello, formazione terzultima e già battuta nella regular season. Una gara che vedrà le civitavecchiesi desiderose di riscatto dopo aver perso il momentaneo secondo posto in favore proprio del Prato. Mancano ancora cinque giornate alla fine della Fase ad Orologio del campionato di A2 e tutto è possibile. Per quanto riguarda la gara di domani non sarà della partita Mara Bonamano.