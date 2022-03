Pallamano, Flavioni alla dura prova Teramo

Una gara complicatissima in cui più che il risultato conterà la prestazione. La Flavioni domani, ore 18, sarà di scena sul campo del Teramo, compagine prima in classifica e ancora a punteggio pieno nel campionato di serie A2. Match come detto proibitivo ma che servirà soprattutto per capire se il livello che separa le civitavecchiesi dalla formazione più forte del girone è simile a quello di qualche mese fa, quando nella gara d’andata per il team di patrizio pacifico era arrivata una sconfitta interna per 35-30. Buone notizie dall’infermeria con l’intera rosa a disposizione per il match di domani.