Prima giornata del campionato di serie B maschile da dimenticare per la Handball Flavioni che questa mattina al PalaSport Insolera-Tamagnini ha perso 25-21 contro lo Sporting Gaeta. I civitavecchiesi, con Falzi miglior marcatore con cinque reti, iniziano bene portandosi sul 3-1 ma gli ospiti raggiungono prima i civitavecchiesi sul 5-5 e poi piazzano il parziale decisivo di 6-1 anche se nella parte finale del primo tempo i ragazzi della Flavioni riescono ad avvicinarsi sul 13-10. Nella seconda parte di gara gli uomini del tecnico Patrizio Pacifico commettono diversi errori di ingenuità e subiscono molte espulsioni temporanee che non gli permettono più di entrare in partita con il Gaeta che ha vita facile nell’amministrare il vantaggio conquistato.