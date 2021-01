Pallamano, è finalmente tempo di esordio per la Flavioni

E’ arrivato finalmente il giorno del tanto atteso debutto nel nuovo campionato di serie A2 per la Flavioni. Domani alle 15 le gialloblù faranno visita al Pontinia, nella quarta giornata del girone D. Come noto però per le civitavecchiesi sarà il match di esordio stagionale, visto che non hanno potuto giocare le precedenti gare per alcune positività al Covid-19. Non saranno del match le indisponibili Schiavo e Peris.