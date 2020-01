Pallamano, domenica in campo per la Flavioni

Trasferta fondamentale in chiave playoff per la Flavioni. Le gialloblù saranno di scena domani, ore 17.30, a Teramo nella penultima giornata di ritorno del campionato di serie A2 femminile. Gara in cui la squadra di Patrizio Pacifico seconda in classifica fa visita alla quarta forza del campionato che in classifica ha 5 punti in meno. Match importantissimo per tenere il secondo posto e giocarsi poi il tutto per tutto sabato prossimo quando la Flavioni ospiterà il Tushe Prato, formazione con cui condivide la seconda piazza. Per quanto riguarda la gara di domani non ci sarà Ferretti.

