Palio dell’Anello inserito nell’Albo Regionale delle Rievocazioni Storiche del Lazio

Riceviamo e pubblichiamo. Importante e storico traguardo raggiunto dal Comune di Tarquinia: con la Determinazione Dirigenziale n. G14146 della Regione Lazio (Direzione Regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport), il “Palio dell’Anello – Rievocazione storica delle Contrade” è stato ufficialmente iscritto nell’Albo Regionale delle Rievocazioni Storiche del Lazio. Un risultato prestigioso giunto a coronamento dell’approvazione e del parere ampiamente favorevole espresso dal Comitato Storico Regionale. La candidatura tarquiniese ha superato una rigorosa selezione qualitativa, confermando l’altissimo valore scientifico, la perfetta coerenza filologica, la solidità organizzativa e il forte impatto turistico-promozionale dell’evento.

Alla base dell’importante riconoscimento vi è il minuzioso e approfondito lavoro di ricerca e redazione del dossier di candidatura, attraverso un progetto scientifico che ha saputo valorizzare con estremo rigore le radici trecentesche e quattrocentesche della manifestazione, restituendo dignità storica alla memoria dell’antica Corneto. Attraverso un’attenta indagine sulle fonti d’archivio — tra cui i Ricordi di Casa Sacchi, le Riformanze del XV secolo e gli Statuti Comunali del 1545 — la rievocazione trova il suo inquadramento storico principale nella memoria delle nozze tra Sante Vitelleschi e Costanza degli Anguillara, celebrate nel 1451, unita alla riscoperta delle antiche gare equestri e della corsa dell’anello stabilite dagli Statuti comunali in occasione delle festività del patrono San Secondiano e di San Lituardo. Oggi la macchina rievocativa vede come protagonisti oltre 300 figuranti in abiti d’epoca filologicamente ricostruiti, accompagnati da cavalieri, sbandieratori, musici, arcieri e dalle 12 Contrade cittadine che animano il centro storico e si sfidano nella spettacolare giostra equestre. L’iscrizione all’Albo conferisce alla manifestazione la qualifica ufficiale di “manifestazione di interesse locale” e il diritto all’utilizzo del logo regionale del Turismo nelle attività promozionali.

«L’ingresso del Palio dell’Anello nell’Albo regionale – dichiara Roberta Piroli, Assessore alla Cultura del Comune di Tarquinia – rappresenta motivo di immensa soddisfazione e orgoglio per tutta la nostra comunità. Questo riconoscimento attesta la qualità straordinaria del lavoro che stiamo portando avanti per valorizzare il patrimonio culturale, materiale e immateriale, di Tarquinia. Un ringraziamento speciale va alla Dott.ssa Sabina Angelucci del Settore Cultura, che con cura e rigore scientifico ha redatto un dossier capace di far emergere davanti alla commissione regionale il valore inestimabile del nostro patrimonio immateriale. Il Palio non è soltanto uno spettacolo di grande suggestione, ma rappresenta la testimonianza concreta di quanto la cultura possa essere un autentico motore di promozione turistica ed esperienziale. Un patrimonio capace di coniugare il fascino del nostro centro storico con la vitalità, l’identità e la passione di tutte le contrade, rafforzando il senso di appartenenza della comunità e rendendo Tarquinia sempre più attrattiva e riconoscibile. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento e un particolare apprezzamento

al Presidente del Consiglio, Alberto Blasi, che con visione, determinazione e lungimiranza ha dato impulso a questo progetto, contribuendo a valorizzare le tradizioni e le potenzialità culturali della nostra città. Un percorso che merita di essere sostenuto e sviluppato, affinché Tarquinia possa conquistare il ruolo che le spetta nel panorama regionale e nazionale, come ha dimostrato anche il successo del VII Festival del Medioevo, svoltosi nella nostra città lo scorso settembre. Un’esperienza significativa che conferma quanto investire nella cultura significhi investire nell’identità, nello sviluppo e nel futuro del nostro territorio. Forte di questo importante riconoscimento, l’Amministrazione Comunale, insieme alle associazioni e ai protagonisti della manifestazione, è già al lavoro per la prossima edizione del Palio dell’Anello. L’obiettivo è quello di arricchire ulteriormente il programma con nuovi eventi, momenti di approfondimento storico, spettacoli e iniziative capaci di coinvolgere cittadini e visitatori, consolidando sempre di più il ruolo del Palio come uno degli appuntamenti culturali e turistici più significativi del territorio»

«Questo risultato regionale – prosegue Alberto Blasi, Presidente del Consiglio Comunale e Coordinatore del Palio dell’Anello – premia un grande sforzo collettivo e sancisce la bontà del percorso organizzativo, operativo e regolamentare che il Consiglio Comunale e l’Amministrazione hanno intrapreso. Una componente fondamentale di questo successo è la stretta sinergia con l’ASD Palio dell’Anello, guidata dal Presidente Dott. Giovanni Chiatti, il cui lavoro di coordinamento delle dodici Contrade è preziosissimo. Un plauso va all’Associazione anche per l’impegno prioritario e costante garantito verso il benessere degli animali e dei cavalli coinvolti, assicurando elevati standard di sicurezza e rispetto in ogni fase della giostra equestre. Questo riconoscimento regionale è uno stimolo a continuare a crescere insieme, rafforzando la governance e tramandando alle nuove generazioni l’amore per le nostre radici.»

«L’iscrizione nell’Albo regionale – conclude Sandro Celli, Assessore al Turismo – conferma le straordinarie potenzialità del turismo rievocativo e culturale per Tarquinia. Il Palio dell’Anello non è soltanto un appuntamento con la storia, ma si attesta come un formidabile attrattore esperienziale capace di generare importanti flussi turistici, destagionalizzare l’offerta e intercettare i visitatori del nostro litorale e del sito UNESCO delle Necropoli. La promozione coordinata a livello regionale ci consentirà di posizionare sempre di più la nostra città tra le eccellenze del turismo culturale del Lazio.» L’organizzazione e la tutela dell’evento fanno capo a una governance strutturata che vede la regia del Comune di Tarquinia, affiancata dal supporto scientifico del Comitato Tecnico Storico e dalla collaborazione operativa con l’ASD Palio dell’Anello (presieduta dal Dott. Giovanni Chiatti), struttura preposta alla gestione delle Contrade e alla rigorosa tutela della sicurezza e del benessere animale. Comune di Tarquinia.