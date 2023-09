Palazzo di via Betti, le 12 famiglie evacuate rientrano nelle loro case

I nuclei sono rientrati in possesso delle rispettive abitazioni dopo le operazioni portate avanti nei giorni scorsi dai tecnici dell’assessorato ai Lavori Pubblici

Riceviamo e pubblichiamo. Hanno potuto far rientro nelle loro case le famiglie di via Betti. I 12 nuclei sono rientrati in possesso delle rispettive abitazioni dopo le operazioni portate avanti nei giorni scorsi dai tecnici dell’assessorato ai Lavori Pubblici. Stamane pertanto, sulle risultanze di attente verifiche sulla sicurezza, è stato possibile arrivare ala revoca parziale dell’ordinanza assunta martedì, consentendo l’accesso ai proprietari.