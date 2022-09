Palazzina via XVI Settembre, l’Ater: “Dal Comune il via libera ai lavori a giorni”

Come è oramai noto tredici famiglie risiedono "temporaneamente" da tre anni in alberghi e altri alloggi popolari della città in attesa del progetto di demolizione e ricostruzione della palazzina

Dopo l’ennesima presa di posizione degli inquilini della palazzina di via XVI Settembre (https://www.bignotizie.it/palazzina-di-via-xvi-settembre-gli-inquilini-chiamano-il-sindaco-faccia-fare-una-contro-perizia/) è arrivata la riposta dell’Ater, proprietario dello stabile: “I lavori inizieranno non appena il Comune ci darà il via libera in Giunta. Un ok che dovrebbe arrivare in settimana”. Come è oramai noto tredici famiglie risiedono “temporaneamente” da tre anni in alberghi e altri alloggi popolari della città in attesa del progetto di demolizione e ricostruzione della palazzina.