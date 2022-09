Palazzina di via XVI Settembre, si alla demolizione. L’Ater cerca nuovi appartamenti per gli “sfollati”

L'azienda per l'edilizia residenziale pubblica ha confermato la necessità di procedere alla demolizione dello stabile, ribadendo l'impossibilità di una semplice ristrutturazione (per accorciare i tempi). Ma anche ha anche accolto la richiesta degli inquilini di cercare dei nuovi appartamenti temporanei sul libero mercato e in una posizione più centrale

Si è tenuta ieri pomeriggio la riunione fra gli inquilini di via XVI Settembre, il Comune e l’Ater Civitavecchia. All’ordine del giorno la decisione sul progetto di demolizione della palazzina e le richieste dei residenti. L’azienda per l’edilizia residenziale pubblica ha confermato la necessità di procedere alla demolizione dello stabile, ribadendo l’impossibilità di una semplice ristrutturazione (per accorciare i tempi). Ma anche ha anche accolto la richiesta degli inquilini di cercare dei nuovi appartamenti temporanei sul libero mercato e in una posizione più centrale. Ora si attende il via libera di lavori da parte del Pincio, progetto la cui conclusione è stimata in 18 mesi.