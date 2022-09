Palazzina di via XVI Settembre, gli inquilini chiamano il sindaco: “Faccia fare una contro perizia”

“Dopo tre anni e mezzo di annunci di inizio lavori e di promesse non mantenute adesso basta. Ci opponiamo fermamente alla demolizione del palazzo Ater di via xvi settembre 23. Il presidente Passerelli ha più volte dichiarato pubblicamente che il palazzo è a rischio crollo ma ci sembra strano che il bar, il ristorante e il distributore di benzina continuino tranquillamente ad esercitare la propria attività sotto un palazzo che sta per crollare così come ci sembra strana la recinzione assolutamente non adeguata ad un rischio del genere. Quindi il palazzo probabilmente si può ristrutturare e restituire nel giro di 4/6 mesi ai legittimi assegnatari che potranno così finalmente ritornare nelle case dove hanno vissuto per decenni. Chiediamo al comune, al sindaco e agli altri enti interessati di opporsi fermamente ad una operazione annunciata nel maggio 2019 dichiarando ogni volta strategie finanziarie diverse passando dal bonus ristrutturazioni, al 110%, al Pnrr, a fondi propri. Il comune ci aiuti, nomini un professionista e faccia una contro perizia, il sindaco faccia intervenire i vigili del fuoco. Facciamo un appello a tutti i partiti affinché ci aiutino in questa battaglia. Visto che gli inquilini dopo tre anni e mezzo sono ancora ospitati in alloggi temporanei privi dei propri mobili e delle proprie cose che si trovano non si sa in quale stato in un magazzino di Pomezia, nel frattempo una richiesta urgente e per questo chiediamo aiuto a tutte le forze politiche perché Ater provveda e si impegni per ogni singolo nucleo familiare a trovare all’interno del proprio patrimonio immobiliare o sul libero mercato alloggi vuoti nella stessa zona e della stessa tipologia di quelli lasciati a via XVI settembre 23 in modo che gli inquilini dopo 42 mesi possano finalmente riavere i propri mobili, i propri effetti personali, i ricordi di una vita e ricostituire per quanto possibile l’ambiente domestico e familiare da cui sono stati strappati via nel maggio 2019”. Lo dichiara il Comitato inquilini di via XVI Settembre.