PalaGalli, ultimati i lavori di manutenzione

Si apre uno spiraglio per la riapertura del PalaGalli. Sono infatti stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto, da parte dell’Enel Snc, ed è iniziato anche il riempimento della vasca. Notizie ovviamente che fanno tornare la speranza di poter rivedere la luce per quanto riguarda l’impianto natatorio più importante di Civitavecchia. I tempi non saranno comunque brevissimi per il riavvio delle attività perchè si dovrà procedere al riscaldamento dell’acqua e c’è ancora da capire o meglio da formalizzare il consorzio tra Snc, Coser e Centumcellae, importante per la gestione del PalaGalli. Ma rispetto a qualche settimana fa i segnali sono positivi e già questo è un bel passo avanti.