Paesaggi dell’Arte 2024, concerto del chitarrista acustico Peter Finger

Sabato 13 luglio, alle 19,30, a Tarquinia, al chiostro San Marco, in via Umberto I

Gli eventi del festival Paesaggi dell’Arte, proseguono questa settimana con un concerto del chitarrista acustico Peter Finger, sabato 13 luglio alle 19,30, al chiostro San Marco, a Tarquinia. Finger nasce a Weimar nel 1954 da padre direttore d’orchestra e suona la chitarra dall’età di 13 anni. Studia musica a Münster e la sua prima registrazione è del 1973. Dal 1976 effettua tournée in Europa, Stati Uniti, Canada, Giappone. Dal 1979 partecipa a produzioni televisive e radiofoniche ed è autore di vari programmi sulla musica per chitarra.

Dal 1981 realizza composizioni per orchestra sinfonica; dal 1985 composizioni per film e per la televisione. Nel 1988 Finger ha fondato l’etichetta discografica Acoustic Music Records e ha prodotto centinaia di album con chitarristi provenienti da ogni parte del mondo. Finger ha raggiunto una perfetta armonia di virtuosismo, musicalità e composizione. Il suo cosmo musicale è sconfinato e mostra una profonda conoscenza sia della storia della musica che dello stato dell’arte contemporanea.

In un suo concerto è possibile incontrare il linguaggio tonale di Debussy, Ravel o Stravinsky e, nello stesso respiro sonoro, trovarsi nel regno del rock o della tradizione popolare: un grande piacere sensuale, lontano da ogni tipo di freddezza intellettuale, in grado di affascinare un pubblico trasversale per età e gusti musicali. Il festival Paesaggi dell’Arte è un progetto finanziato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Tarquinia, dalla Regione Lazio, Direzione Cultura e Politiche Giovanili, ai sensi del bando per la valorizzazione del patrimonio culturale tramite lo spettacolo dal vivo, con la collaborazione del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia.

La direzione artistica è affidata al produttore e archeomusicologo Emiliano Li Castro. Informazioni e prenotazioni possono essere richieste all’InfoPoint di Tarquinia (Barriera San Giusto), tel. 0766-849282, o inviando mail all’indirizzo turismotarquinia@gmail.com