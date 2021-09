Padel, Matteo Sargolini parte per il Messico: l’aspetta l’esame Mondiale

Ha solo tredici anni, ma da lunedì si misurerà in una competizione internazionale molto attesa. Parliamo del mondiale di Padel, dove Matteo Sargolini, talento in forza al “Club 88” cercherà di portare a casa il miglior risultato possibile, per se ma soprattutto per l’Italia. “In questi ultimi giorni ci siamo allenati molto con il mio partner Edoardo Riso, abbiamo fatto diverse partite presso l’Aniene che ringrazio per l’ospitalità – racconta Sargolini – siamo migliorati tanto. Sono un po’ emozionato. Porterò i colori della mia nazione all’estero, ci tengo davvero a fare bella figura. Per me ma anche e soprattutto per l’Italia. Comunque sarà solo un punto di partenza. Sappiamo già chi saranno i rivali più forti, di sicuro la Spagna e l’Argentina, due realtà che sono avanti a noi di parecchio nel padel. Ma non sottovaluterei nemmeno i padroni di casa del Messico. Ad ogni modo noi siamo pronto a fare il massimo”.