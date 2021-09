Padel, Matteo Sargolini “affila le armi” in vista del Mondiale in Messico

Matteo Sargolini scalda i motori in vista dell’impegno mondiale di padel. Il giovanissimo talento del “Club ’88” continua la preparazione con l’obiettivo di arrivare in piena forma per l’appuntamento con la prestigiosa competizione internazionale in Messico. Dal 20 al 26 settembre a Torreon andrà in scena il campionato del mondo di padel, una delle discipline sportive più in voga del momento. Il 13enne civitavecchiese è pronto a raccogliere la sfida. Si misurerà con i top del settore in coppia con Edoardo Riso, della “Canottieri Aniene”. “Mi sento orgoglioso di rappresentare l’Italia al Mondiale, ma anche carico di responsabilità perché ci tengo troppo a fare bene. In questi giorni mi sto allenando fisicamente, tecnicamente ma anche e soprattutto di testa. Lì incontrerò avversari molto forti, sarà fondamentale gestire al meglio i momenti più difficili delle gare”. Sargolini sta affilando le armi soprattutto lavorando su volèe e gioco in difesa. Un lavoro intensificato anche nell’ultimo stage che con Lele Fanti, maestro nazionale, presso il circolo “Club ’88”.