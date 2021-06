Padel, il Club ’88 schianta l’Eschilo e suona il primo squillo in serie D

Prima giornata della fase a gironi della serie D con la sfida fra il Club ’88 che affrontava l’Eschilo. Per ciò che riguarda il doppio femminile Eleonora Palumbo e Federica Panini hanno vinto contro Silvia Genovese e Michela Pisano 6/0 6/0. Il doppio maschile Marco Sargolini e Matteo Massarelli ha sconfitto Lisindo Ferri e Simone De Santis 6/3 6/1. L’altro doppio maschile Marco Memmoli e Lorenzo Ruggieri ha invece avuto la meglio su Antonio Blasi e Massimo Caprara 4/6 6/3 6/2. Dunque buona la prima per il Club ’88 che vince 3-0 contro l’Eschilo, in un bel pomeriggio di Padel, con un buon numero di spettatori che ha seguito la squadra civitavecchiese. La prossima giornata vedrà impegnata la squadra locale presso il bellissimo circolo Corte dei conti di Roma.