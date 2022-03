Padel, Club ’88 sugli scudi ad Agrigento: due successi nel torneo CUPT

Club ’88 ancora sugli scudi grazie ai suoi talenti in erba. Il 26 e 28 febbraio si è disputato il torneo CUPT, il circuito Under padel tour ad Agrigento. Bene i fratelli Sargolini, Matteo e Lorenzo, in tandem con altri due baby padelisti, Francesco Spurio e Antonio Veneziani. La coppia formata da Matteo Sargolini e Francesco Spurio ha vinto nella categoria Under 16, dove in finale ha avuto la meglio sul duo formato da Matteo Platania e Gabriele Straquadani, con il punteggio di 6-2, 6-4.

Premiati anche Lorenzo Sargolini e Antonio Veneziani

Vittoria anche nella categoria Under 14, con Lorenzo Sargolini e Antono Veneziani sulla coppia composta da Stefano Indomenico e Federico Stella. In questo caso non c’è stata storia, i due locali hanno prevalso con il parziale di 6-2, 6-0.