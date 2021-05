Padel, Club 88 alla prova del campionato di serie D. L’avversario è l’Eschilo

Scatta il campionato di serie D per il padel e il Club 88 è già protagonista. Sabato 29 maggio ore 14:30 inizia una nuova avventura per il team civitavecchiese, composto da Marco Memmoli, Marco Sargolini, Matteo Massarelli, Lorenzo Ruggieri, Giordano Rossi, Paolo Sargolini, Matteo Sargolini ,Andrea Maisto ,Eleonora Palumbo, Marta Luciani, Federica Panini e Silvia Felicioni. L’avversario sarà l’Eschilo e si comincia con una prima giornata di fase a gironi. “Iniziamo questa nuova ed unica esperienza per il nostro territorio, siamo il primo club che partecipa ad una manifestazione Federale, l’auspicio è quello di arrivare a giocare la Serie B nei prossimi anni, ma per raggiungere questi livelli servirà tanto lavoro e l’aiuto di qualche sponsor che già ha palesato la sua disponibilità ad intervenire – commenta il Maestro Marco Sargolini -. Sono molto soddisfatto sia perché la squadra è formata da tutti atleti civitavecchiesi, fra cui molti miei ex allievi che praticavano il tennis, sia perché invece di andare a giocare la competizione in circoli romani hanno sposato il progetto targato 100% Civitavecchia”.